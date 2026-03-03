3.75 BYN
2.87 BYN
3.37 BYN
Взрыв прогремел на одном из ключевых энергетических объектов в ОАЭ
Автор:Редакция news.by
Произошел удар по одному из ключевых энергетических объектов в Объединенных Арабских Эмиратах. Нидерландская компания Royal Vopak заявила о приостановке работы терминала в Эль-Фуджайре.
В результате иранского обстрела в терминал угодили обломки ракеты, произошел пожар. Royal Vopak - один из крупнейших в мире операторов терминалов для хранения и перевалки жидких грузов. Занимается обслуживанием резервуаров для нефтепродуктов, химикатов и сжиженного природного газа.