Взрыв прогремел на одном из ключевых энергетических объектов в ОАЭ

Произошел удар по одному из ключевых энергетических объектов в Объединенных Арабских Эмиратах. Нидерландская компания Royal Vopak заявила о приостановке работы терминала в Эль-Фуджайре.

В результате иранского обстрела в терминал угодили обломки ракеты, произошел пожар. Royal Vopak - один из крупнейших в мире операторов терминалов для хранения и перевалки жидких грузов. Занимается обслуживанием резервуаров для нефтепродуктов, химикатов и сжиженного природного газа.