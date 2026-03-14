3.72 BYN
2.93 BYN
3.38 BYN
Взрыв произошел около еврейской школы в Амстердаме
Автор:Редакция news.by
В Амстердаме рядом с еврейской школой произошел взрыв. О пострадавших не сообщается. Мэр города назвала произошедшее целенаправленным нападением на еврейскую общину. К месту оперативно направились экстренные службы. В городе действуют усиленные меры безопасности после недавних атак на синагоги в Роттердаме и бельгийском Льеже.
Напомним, в США на днях беженец ливанского происхождения на автомобиле протаранил здание синагоги и открыл там стрельбу. Нападавшего ликвидировали. СМИ сообщали, что его родственники погибли при одном из ударов Израиля.