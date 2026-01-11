Welt: в Киеве наступил энергетический кризис

Полноценный энергетический кризис наступил в Киеве. Это констатирует корреспондент германского телеканала Welt: в квартирах людей настоящий мороз, отопления практически нет, а ситуация с водоснабжением и электричеством остается крайне нестабильной.

Тем временем Зеленский затребовал от Евросоюза отдать Украине резервы ракет для комплексов ПВО. Именно ракеты, которые залежались на европейских складах, он назвал первым приоритетом Киева.