Welt: в Киеве наступил энергетический кризис
Автор:Редакция news.by
Полноценный энергетический кризис наступил в Киеве. Это констатирует корреспондент германского телеканала Welt: в квартирах людей настоящий мороз, отопления практически нет, а ситуация с водоснабжением и электричеством остается крайне нестабильной.
Тем временем Зеленский затребовал от Евросоюза отдать Украине резервы ракет для комплексов ПВО. Именно ракеты, которые залежались на европейских складах, он назвал первым приоритетом Киева.
Кроме того, он потребовал от партнеров сделать новые взносы по американской программе, в рамках которой страны-участницы закупают вооружение для Украины из запасов США.