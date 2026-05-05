WP: Белый дом начал готовиться к вероятному поражению на выборах в Конгресс
Автор:Редакция news.by
Белый дом начал готовиться к вероятному поражению республиканцев на осенних выборах в Конгресс, пишет "Вашингтон пост".
В этой связи администрация Трампа подготавливает политических назначенцев исполнительной ветви власти. Им разъясняют, как готовиться к ужесточению надзора со стороны Конгресса после возможной значительной победы демократов.
В настоящее время Сенат и Палата представителей США находятся под контролем республиканцев, но ситуация может измениться 3 ноября, на эту дату назначены промежуточные выборы в Конгресс.
