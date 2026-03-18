WP: Пентагон запросил более 200 млрд долларов на операцию против Ирана

Пентагон запросил более 200 млрд долларов на ведение военной операции против Ирана, сообщает Washington Post. Кроме того, администрация США рассматривает возможность переброски на Ближний Восток тысяч дополнительных военнослужащих.

Между тем, обмен ударами в регионе продолжается. Как сообщает армия Израиля, впервые с начала военной операции атакованы более 200 целей на севере Ирана, включая ракетные объекты и средства ПВО.

В свою очередь, Тегеран атакует нефтеперерабатывающий комплекс стран Ближнего Востока. Ударам подвергся крупнейший комплекс по производству СПГ в Катаре, там начался сильный пожар.

Также остановлены работы на крупнейшем комплексе по переработке природного газа в Абу-Даби. Ранее в КСИР заявляли, что атаки на энергообъекты стали вынужденным ответом на удары по иранским нефтяным объектам.