WSJ: Европа наращивает оборону на случай ухода США из НАТО

В странах Европы составляют планы наращивания оборонного потенциала на случай, если США покинут НАТО. Об этом пишет американская деловая газета Уолл-стрит Джорнал. Официальные лица работают над тем, чтобы больше европейцев занимали посты в структурах командования и управления альянса. А также над тем, чтобы заменить собственными силами военные возможности США. Среди них системы ПВО, обеспечение отправки подкреплений в Польшу и страны Балтии. Также на контроле вопрос призыва на военную службу.