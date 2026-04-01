WSJ: ОАЭ намерены силой открыть Ормузский пролив

Объединенные Арабские Эмираты хотят помочь США и союзникам открыть Ормузский пролив с помощью военной силы. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных арабских чиновников. По информации источников, Абу-Даби лоббирует принятие резолюции Совбеза ООН, позволяющей санкционировать такие действия. США тем временем умывают руки - Трамп заявил, что США добились смены власти в Иране и завершат военную кампанию в течение двух-трех недель, и участвовать в открытии Ормузского пролива Вашингтон не будет.

"Мы уйдем очень скоро, и если Франция или какая-либо другая страна захочет получить нефть или газ, они пройдут через пролив и Ормузский пролив. Они пройдут прямо туда и смогут позаботиться о себе сами. Я думаю, что это будет очень безопасно на самом деле, но мы не имеем к этому никакого отношения. Что касается пролива, мы не будем иметь к этому никакого отношения, потому что эти страны через Китай пойдут вверх и заправят свои прекрасные корабли, а затем уйдут и позаботятся о себе сами. Нет причин для того, чтобы мы это делали".