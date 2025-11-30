WSJ: США готовы применить силу против Венесуэлы

США готовы применить силовое решение против Венесуэлы, если Николас Мадуро добровольно не покинет свой пост, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



По данным издания, Дональд Трамп высказал этот ультиматум в телефонном разговоре с Мадуро. Действия Вашингтона свидетельствуют о серьезности таких заявлений. США продолжают наращивать группировку вокруг Венесуэлы, численность американских военных в регионе достигла уже 15 тыс. человек.



Кроме того, накануне Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Боливарианской Республикой и вокруг нее. Военные эксперты делают прогнозы, каким будет следующий шаг Вашингтона.

Джеймс Ставридис, бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе

"Следует понимать, что, скорее всего, удары по Венесуэле будут нанесены в течение этой недели. Если вспомнить Ближний Восток, воздушное пространство над Израилем и некоторыми частями Ближнего Востока неоднократно закрывалось не только суверенными государствами, но и по предупреждениям США и других стран. У нас та же ситуация. Это могут быть ракеты "Томагавк", беспилотники или вертолеты морской пехоты, высаживающие морских пехотинцев на берег. Все это создает серьезные проблемы в небе над Венесуэлой. Поэтому когда слышишь это предупреждение от президента Соединенных Штатов, мне кажется, что, скорее всего, удары будут нанесены в ближайшее время".

Венесуэла потребовала уважать свое воздушное пространство

В Каракасе заявили, что у США нет права влиять на использование воздушного пространства Венесуэлы. И предупредили, что страна не будет подчиняться приказам, угрозам или попыткам вмешательства со стороны иностранной державы.

В Каракасе заявили, что у США нет права влиять на использование воздушного пространства Венесуэлы. И предупредили, что страна не будет подчиняться приказам, угрозам или попыткам вмешательства со стороны иностранной державы.