WSJ: за сутки через Ормузский пролив прошли более 20 торговых судов

За последние сутки через Ормузский пролив прошли более 20 торговых судов на фоне блокады США. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В то же время США полностью перекрыли иранские порты, заявило Центральное командование Вооруженных сил Америки. За первые 24 часа блокады ни одно судно в иранском порту не прошло через Ормуз, утверждают американские военные.

А вот агентство Fars сообщило, что блокаду обошел иранский супертанкер. Судно может перевозить 2 млн баррелей сырой нефти.

Между тем, если США все же удастся полностью перекрыть пролив, Исламской Республике придется сокращать добычу нефти уже через 16 дней, пишет Financial Times.

