WSJ: за сутки через Ормузский пролив прошли более 20 торговых судов
Автор:Редакция news.by
За последние сутки через Ормузский пролив прошли более 20 торговых судов на фоне блокады США. Об этом пишет The Wall Street Journal.
В то же время США полностью перекрыли иранские порты, заявило Центральное командование Вооруженных сил Америки. За первые 24 часа блокады ни одно судно в иранском порту не прошло через Ормуз, утверждают американские военные.
А вот агентство Fars сообщило, что блокаду обошел иранский супертанкер. Судно может перевозить 2 млн баррелей сырой нефти.
Между тем, если США все же удастся полностью перекрыть пролив, Исламской Республике придется сокращать добычу нефти уже через 16 дней, пишет Financial Times.