WSJ: Зеленский поручил разработать стратегию ведения боевых действий на ближайшие три года

Новый раунд переговоров по Украине может состояться на следующей неделе в Женеве - об этом сообщает ТАСС. Точная дата пока не называется, официальных подтверждений также пока нет. Тем временем премьер Италии Мелони объявила о прогрессе по урегулированию украинского конфликта. Но отметила, что до решения главного вопроса - территориального - еще далеко.

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии:

"Я вижу серьезный прогресс в документах, над которыми мы сейчас работаем. Проделана качественная работа по теме гарантий безопасности для Киева - эта концепция во многом основана на итальянском предложении выстроить их по модели статьи 5 Североатлантического договора. Существенно продвинулся и вопрос восстановления Украины: подготовлен мирный план, в рамках которого многие пункты на бумаге уже согласованы. Однако до решения главной проблемы мы по-прежнему далеки. Речь идет о территориальном вопросе, где Россия продолжает выдвигать, на мой взгляд, абсолютно необоснованные претензии".