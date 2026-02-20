3.73 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
WSJ: Зеленский поручил разработать стратегию ведения боевых действий на ближайшие три года
Новый раунд переговоров по Украине может состояться на следующей неделе в Женеве - об этом сообщает ТАСС. Точная дата пока не называется, официальных подтверждений также пока нет. Тем временем премьер Италии Мелони объявила о прогрессе по урегулированию украинского конфликта. Но отметила, что до решения главного вопроса - территориального - еще далеко.
Джорджа Мелони, премьер-министр Италии:
"Я вижу серьезный прогресс в документах, над которыми мы сейчас работаем. Проделана качественная работа по теме гарантий безопасности для Киева - эта концепция во многом основана на итальянском предложении выстроить их по модели статьи 5 Североатлантического договора. Существенно продвинулся и вопрос восстановления Украины: подготовлен мирный план, в рамках которого многие пункты на бумаге уже согласованы. Однако до решения главной проблемы мы по-прежнему далеки. Речь идет о территориальном вопросе, где Россия продолжает выдвигать, на мой взгляд, абсолютно необоснованные претензии".
На этом фоне Зеленский поручил разработать стратегию ведения боевых действий на ближайшие три года. Об этом пишет журналист Wall Street Journal. По его словам, после Мюнхенской конференции по безопасности позиция Зеленского резко изменилась, а риторика стала жестче. Это может быть связано с гарантиями безопасности, которые предложил Трамп. Зеленский называет их "недостаточными".