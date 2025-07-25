Языковой скандал - в Польше возмутились предложением закрыть в Литве польские школы

Конфликт начался из-за заявления главы Государственной языковой инспекции Литвы Аудрюса Валотки о том, что все образование в стране должно вестись строго на государственном языке, то есть на литовском.

Временный поверенный в делах Польши в Вильнюсе Гжегож Познаньский посчитал такие слова неприемлемыми и заявил, что "в Евросоюзе нет места неуважению к другим национальностям". Аналогичные заявления политиков стран Прибалтики в отношении русскоязычного населения и русофобию в самой Польше Познаньский при этом никак не прокомментировал.