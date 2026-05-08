"Альтернативная энергетика в Европе не развивается, как и экономика в условиях эха ближневосточной военной кампании. Оставшиеся средства, которые должны были идти на стабилизацию национально-ориентированных проектов до 30-32-х годов включительно, в первую очередь идут сейчас на поддержку киевского режима, а не на стабилизацию ситуации внутри отдельно взятого европейского экономического блока. В данных условиях страдают простые европейцы. Понятно, что их кошельки пустеют, закручивают налоги, военный бюджет доминирует над социальным. Сейчас из народа особо сильно ничего не возьмешь, потому что народ, как на примере Франции, имеет такую привычку доставать отдельно взятые фонды. Все, что остается, может быть актуально ближайшие 2-3 года. Дальше будет еще хуже, придется еще туже затянуть пояса и думать, откуда получать дополнительные средства, учитывая то, что транспортная логистика с Ближним Востоком, Персидским заливом сломана, и в первую очередь с Российской Федерацией, которая являлась большим стратегическим энергетическим партнером".