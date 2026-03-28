3.65 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
За годы президентства Макрона госдолг Франции вырос вдвое
Автор:Редакция news.by
Французы начинают подводить предварительные итоги почти десятилетнего правления Эммануэля Макрона, и статистика безрадостная: за эти годы госдолг Франции вырос вдвое, а если вести отсчет с момента, когда Макрон стал министром финансов, то и в два с половиной раза. Сейчас Париж должен кредиторам 3,5 трлн евро. Это ощутимо больше ВВП страны.
Уже теперь ежегодно уплачиваются по госдолгу 60 млрд евро процентов, к 2030-му эта сумма вырастет до 100 млрд. Обе каденции Макрона отмечены неуклонным наступлением на права трудящихся: сокращались пособия, отпуска, повышался пенсионный возраст. Единственное, на что у Франции макронитов всегда есть деньги, - это война: сейчас оборонные расходы составляют 50 млрд.