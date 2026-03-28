За годы президентства Макрона госдолг Франции вырос вдвое

Французы начинают подводить предварительные итоги почти десятилетнего правления Эммануэля Макрона, и статистика безрадостная: за эти годы госдолг Франции вырос вдвое, а если вести отсчет с момента, когда Макрон стал министром финансов, то и в два с половиной раза. Сейчас Париж должен кредиторам 3,5 трлн евро. Это ощутимо больше ВВП страны.