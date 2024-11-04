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За счет чего Трамп собирается сделать Америку снова великой
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Лукашенко: Проблемы, которые тревожат людей, для меня очень важны, чтобы потом исправлять недостатки
Работники бюджетных организаций смогут получать доплаты за выполнение дополнительных обязанностей
Президент Беларуси одобрил проект временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией
Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Пакистаном о международном автомобильном сообщении
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