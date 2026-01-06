За вторжением в Венесуэлу стоит новый технологический уклад - эксперт раскрыла причины агрессии США

Заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова в "Актуальном интервью" прокомментировала события вокруг Венесуэлы, связав их с глобальным переходом к новому технологическому укладу и борьбой за ресурсы.

"Надо понимать, что мир вступает в совершенно новую эпоху, в шестой технологический уклад. А каждое вступление в новый технологический уклад всегда сопровождается войнами и переделом мира. Сейчас мы с вами и переживаем этот момент", - отметила Ирина Новикова.

По ее словам, шестой уклад требует огромных ресурсов. "Что такое шестой технологический уклад? Это биотехнологии, нанотехнологии и так далее. Для всего этого требуется большое количество энергетических ресурсов: электроэнергия, нефть, газ. Электроника требует совершенно новых материалов, прежде всего редкоземельных материалов, которые достаточно неравномерно распределены по всему миру", - пояснила эксперт.

Те же Соединенные Штаты богаты природными ресурсами. Но мы с вами прекрасно понимаем, что природные ресурсы рано или поздно будут исчерпаны. Ирина Новикова

"Вот почему, кстати, война в Украине - это война прежде всего за редкоземельные материалы, за энергетические материалы, например, уран", - добавила она.