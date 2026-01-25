Зачем Трамп разжигает конфликт с частными банками ФРС

Команда Белого дома тем временем, вслед за Венесуэлой и Гренландией, разыгрывает карту против Федеральной резервной системы. Трамп явно пытается установить над ней контроль, но это обваливает рынки и создает угрозы всей глобальной банковской системе.

Начало 2026 года ознаменовалось ростом напряженности в мире на фоне агрессии США против Венесуэлы, гражданских судов и активным давлением на Данию по контролю над Гренландией.

Одновременно в самих Штатах рос конфликт между Трампом и главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом. Трамп 14 января во время посещения завода Ford в Мичигане назвал его "плохим во всех отношениях» председателем ФРС.

Но за Пауэллом стоят главные банкиры США, они официально поддержали его в конфликте с Трампом и указали, что не согласны с судебным разбирательством со стороны американского минюста по вопросу чрезмерных расходов на реновацию здания ФРС в Вашингтоне.

Зачем глава Белого дома вступил в конфликт с частными банками ФРС? Поясняем: с 1913 года выпуск американских долларов осуществляется не государством, а 12 частными банками, объединенными под общим названием Федеральная резервная система. Если проще: частники печатают доллары и продают эти банкноты казначейству США.

Не раз в истории Штатов были попытки президентов установить контроль над ФРС, но все заканчивалось плохо для последних, в том числе летальным исходом.

Зачем это сейчас нужно Трампу? Все дело в том, что в период избирательной кампании он наобещал многого гражданам США: остановку инфляции, снижение процентных ставок по кредитам, по ипотеке.

Грядут промежуточные выборы, Трамп понимает, что не выполнил свои обещания: не обеспечил рост новых рабочих мест, не снизил проценты по кредитам, если просто - провалил всю социально-экономическую программу. Высокая вероятность потери Республиканской партией США большинства мест в конгрессе, а это прямая дорога Трампа к поражению на президентских выборах.

2025 год стал худшим годом для США по уровню найма со времен COVID, самый слабый ежегодный прирост рабочих мест с 2003 года.

Еще в июне 2025 года Трамп требовал от главы ФРС снизить ставки по кредитам. Месяцем ранее, в мае 2025-го, он назвал Пауэлла «дураком». Но ФРС строит свою политику не по желанию главы Белого дома, а исходя из динамики американской экономики, а она, можно сказать, "не тянет". Как итог, для исключения высокой инфляции ФРС вынуждена держать ставки по кредитам высокими. Выше ставки - меньше берут дорогих кредитов – меньше денег в обороте - меньше инфляция! Такая у них логика!

Интересно: в 2017 году лично Трамп выдвигал Пауэлла на должность, а сейчас так жестко снимает.

Трамп не улучшил жизнь американцев

Резкие заявления и действия Трампа в адрес ФРС привели к падению мировых фондовых рынков. Инвесторов пугает потеря независимости американского регулятора. Национализация ФРС конечно позволит Трампу административным путем снизить ставки по ипотеке, но с другой стороны - подорвет доверие к доллару и просто создаст коллапс всей банковской системы.

Доверия к ФРС больше не будет

Трамп и его команда спешат! Они считают, что контроль ФРС, привязка стоимости доллара к венесуэльской нефти и гренландским редкоземельным металлам позволит спасти США, но по факту может привести к гражданской войне внутри Штатов.