Задержан бывший замминистра энергетики Украины

В Украине продолжает расти число участников коррупционного скандала. Задержан бывший замминистра энергетики и по совместительству ВРИО первого вице-президента компании "Энергоатом".

По словам генпрокурора Украины Руслана Кравченко, подозреваемому готовится обвинение по статье о завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

На фоне громкого дела вокруг коррумпированной верхушки киевского режима в Украине усугубляется и политический кризис. В Верховной раде вспыхнули беспорядки. Часть народных депутатов заблокировала президиум и трибуну - они требуют отставки правительства. Блокировку инициировали представители фракции "Европейская солидарность", которая связана с экс-президентом страны Петром Порошенко.