Захарова: Беларусь и РФ оказывают друг другу взаимную поддержку на международных площадках
В условиях напряженной военно-политической ситуации Беларусь и Россия вынуждены уделять самое серьезное внимание обеспечению надежной совместной обороны, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Мария Захарова:
"Осуществляется тесное партнерское взаимодействие между Советами безопасности, Министерствами обороны, спецслужбами двух стран. По линии внешнеполитических ведомств плотно координируются подходы, оказывается взаимная поддержка на международных площадках".
Кроме того, совместный анализ ситуации в сфере безопасности Союзного государства осуществляется в рамках встреч межведомственных делегаций во главе с заместителями министров иностранных дел Беларуси и России. Очередная встреча намечена на середину марта в Минске.
Фото: РИА Новости