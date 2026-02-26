Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Захарова: Беларусь и РФ оказывают друг другу взаимную поддержку на международных площадках

В условиях напряженной военно-политической ситуации Беларусь и Россия вынуждены уделять самое серьезное внимание обеспечению надежной совместной обороны, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова:

"Осуществляется тесное партнерское взаимодействие между Советами безопасности, Министерствами обороны, спецслужбами двух стран. По линии внешнеполитических ведомств плотно координируются подходы, оказывается взаимная поддержка на международных площадках".

Кроме того, совместный анализ ситуации в сфере безопасности Союзного государства осуществляется в рамках встреч межведомственных делегаций во главе с заместителями министров иностранных дел Беларуси и России. Очередная встреча намечена на середину марта в Минске.

Фото: РИА Новости

Разделы:

В миреМнение

Теги:

Беларусь-РоссиясотрудничествоМария Захарова