Захарова: Беларусь и РФ оказывают друг другу взаимную поддержку на международных площадках

"Осуществляется тесное партнерское взаимодействие между Советами безопасности, Министерствами обороны, спецслужбами двух стран. По линии внешнеполитических ведомств плотно координируются подходы, оказывается взаимная поддержка на международных площадках".

Кроме того, совместный анализ ситуации в сфере безопасности Союзного государства осуществляется в рамках встреч межведомственных делегаций во главе с заместителями министров иностранных дел Беларуси и России. Очередная встреча намечена на середину марта в Минске.