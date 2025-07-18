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Залужный может заменить Зеленского уже через несколько месяцев, утверждает американский журналист
Автор:Редакция news.by
Конец близко. Бывший главком ВСУ, а теперь украинский посол в Лондоне Залужный может заменить Зеленского уже через несколько месяцев, утверждает американский журналист-расследователь Сеймур Херш.
По его словам, сейчас киевский главарь находится в списке на изгнание, и все ждут, чтобы Трамп принял соответствующее решение.
Впрочем, если Зеленский откажется уходить, то его заставят это сделать силой. Как отмечает Херш, и в США, и в Украине много людей, которые считают, что эскалация конфликта должна прекратиться, пока все еще есть шанс достичь договоренностей с Москвой.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, а выборы президента отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.