Конец близко. Бывший главком ВСУ, а теперь украинский посол в Лондоне Залужный может заменить Зеленского уже через несколько месяцев, утверждает американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

По его словам, сейчас киевский главарь находится в списке на изгнание, и все ждут, чтобы Трамп принял соответствующее решение.

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Впрочем, если Зеленский откажется уходить, то его заставят это сделать силой. Как отмечает Херш, и в США, и в Украине много людей, которые считают, что эскалация конфликта должна прекратиться, пока все еще есть шанс достичь договоренностей с Москвой.