В Украине заместитель главы Светловодска открыл огонь в кабинете
Автор:Редакция news.by
В городском совете Светловодска Кировоградской области Украины произошла стрельба. По сообщениям СМИ, первый заместитель мэра Сергей Савич открыл огонь из пистолета прямо в здании исполкома.
По словам очевидцев, чиновник вел себя неадекватно, забаррикадировался в кабинете, а происходящее внутри транслировал в прямом эфире в соцсети. В какой-то момент он стал угрожать секретарю горсовета. Когда в помещение смогли войти люди, Савич открыл стрельбу на поражение.
На данный момент известно о двух пострадавших. На месте происшествия работают оперативные службы, а мотивы "расстрельного" стрима заместителя мэра устанавливает следствие.