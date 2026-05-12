В Украине заместитель главы Светловодска открыл огонь в кабинете

В городском совете Светловодска Кировоградской области Украины произошла стрельба. По сообщениям СМИ, первый заместитель мэра Сергей Савич открыл огонь из пистолета прямо в здании исполкома.

По словам очевидцев, чиновник вел себя неадекватно, забаррикадировался в кабинете, а происходящее внутри транслировал в прямом эфире в соцсети. В какой-то момент он стал угрожать секретарю горсовета. Когда в помещение смогли войти люди, Савич открыл стрельбу на поражение.