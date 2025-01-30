Замминистра финансов Литвы уволили за то, что слушал советские песни

В Литве высокопоставленного чиновника уволили за то, что он слушал неподобающие песни.

На странице в соцсетях замминистра финансов Валентина Гаврилова кто-то обнаружил плей-лист, составленный из патриотических и военных песен советской поры. Об этом тут же донесли властям.

Гаврилов пытался изобрести себе оправдание, но не преуспел: слушать не те песни в современной Литве - одно из самых тяжелых преступлений.