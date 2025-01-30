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Замминистра финансов Литвы уволили за то, что слушал советские песни
В Литве высокопоставленного чиновника уволили за то, что он слушал неподобающие песни.
На странице в соцсетях замминистра финансов Валентина Гаврилова кто-то обнаружил плей-лист, составленный из патриотических и военных песен советской поры. Об этом тут же донесли властям.
Гаврилов пытался изобрести себе оправдание, но не преуспел: слушать не те песни в современной Литве - одно из самых тяжелых преступлений.
Любопытно, что Гаврилов еще и праздновал День Победы 9 мая - ранее ему на это строго указала общественность, и чиновник пообещал впредь отмечать праздник 8 мая. От крушения карьеры его это, как видим, не спасло. В Литве сегодня безопасно слушать только что-нибудь вроде "Хорста Весселя" и "Дойчланд убер аллес".