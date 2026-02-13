Запад ищет утраченные позиции? Почему в Давосе вдруг заговорили о Второй мировой

Неожиданно во время Всемирного экономического форума в Давосе, который проходил 19-23 января 2026 года, все вдруг заговорили о Второй мировой войне, что именно на ее базисе были сформированы правила, которые теперь пересматриваются.

К слову, даже американский лидер Дональд Трамп сказал, что если бы не США, то все сейчас говорили на немецком языке. По какой причине возвращаются к истокам международных отношений, которые были установлены между сверхдержавами и основывались на их глобальных интересах? Почему сейчас, когда все рушится, все стали смотреть на эти процессы через ретроспективу, разобрались в "Актуальном интервью" вместе с председателем правления Белорусского общества "Знание" Алексеем Авдониным.

На протяжении нескольких десятилетий США целенаправленно уничтожали все базисы, сформированные после Второй мировой войны. Алексей Авдонин

Эксперт напомнил, что вначале Америка разрушила Бреттон-Вудскую систему (привязку к доллару всех валют), потом создали Ямайскую валютную систему, сделали нефтедоллар, плавно стали разрушать международное право, нивелировать Совет Безопасности ООН, разрушили СССР, а последние 30 лет вообще бесчинствовали во всем мире, совершая вооруженные нападения на суверенные государства без каких-либо санкций.

"Сейчас политические элиты США, Европы резко начали говорить о Второй мировой потому, что установленные правила в первую очередь касались не только безопасности международных отношений, но и экономики. Они четко говорили, кто является финансовыми, технологическими, экономическими центрами, то есть это были Соединенные Штаты Америки и Европа. Там, к примеру, стран Азиатско-Тихоокеанского региона не было", - заметил председатель правления Белорусского общества "Знание".

Сейчас же, по его словам, все понимают, что Китай по своим сбережениям, золоту, темпам экономического роста, технологиям гораздо сильнее Европы и США, поэтому европейцы и американцы вспомнили о той позиции и призывают вернуться обратно, где они были бы лидерами мира. "Но это утопия, которая ничего общего с их положением не имеет. Европа и Америка слабые. Все эти надувания щек в действительности говорят только об одном: они в открытую уже признали свое тяжелое положение, но не готовы пока договариваться с Китаем, Россией и Беларусью в том числе. Есть просто готовность перейти к диалогу, но вместе с тем явной решимости пока нет", - отметил Алексей Авдонин.