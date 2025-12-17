3.68 BYN
Запад продолжит снабжать Киев оружием в 2026 году
Несмотря на мирные переговоры, 15 стран в рамках встречи в формате "Рамштайн" взяли на себя обязательства обеспечивать оружием Украину. Среди лидеров по тратам Германия.
Берлин в 2026 году увеличит поддержку Киева, выделив дополнительно 3 млрд евро. Таким образом объем военной помощи вырастет до 11,5 млрд. Кроме того, "незалежная" уже получила от Германии дополнительные системы ПВО Patriot и IRIS-T, а в 2026-м запланирована поставка большого количества ракет.
Другие страны, среди которых Британия, Канада, Нидерланды и прибалтийские тигры, намерены вложить сотни миллионов долларов в системы ПВО и производство беспилотников.
По итогам 2025 года Украина рассчитывает получить военную помощь на рекордную сумму - 45 млрд долларов, а в 2026-м общие оборонные потребности Киева составят 120 млрд долларов.