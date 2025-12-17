Запад продолжит снабжать Киев оружием в 2026 году

Несмотря на мирные переговоры, 15 стран в рамках встречи в формате "Рамштайн" взяли на себя обязательства обеспечивать оружием Украину. Среди лидеров по тратам Германия.

Берлин в 2026 году увеличит поддержку Киева, выделив дополнительно 3 млрд евро. Таким образом объем военной помощи вырастет до 11,5 млрд. Кроме того, "незалежная" уже получила от Германии дополнительные системы ПВО Patriot и IRIS-T, а в 2026-м запланирована поставка большого количества ракет.

Другие страны, среди которых Британия, Канада, Нидерланды и прибалтийские тигры, намерены вложить сотни миллионов долларов в системы ПВО и производство беспилотников.