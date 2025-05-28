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Европа начинает играть в русскую рулетку. Фридрих Мерц, новый немецкий канцлер с лицом бухгалтера и амбициями кайзера, объявил, что Британия, Франция, Германия и США сняли все ограничения на дальнобойное оружие. Теперь Украина может и получать западные ракеты и бить ими по России. Вероятно, они уже есть у Киева.

Неужели сорван последний предохранитель? В Кремле намекнули, что это заявление - "опасное решение". И, судя по всему, оно рвет в клочья даже намек на дальнейшие переговоры. Депутаты в Москве обещают превратить каждую поставленную ракету в ответный "адский огонь". И да, это не метафора. Какова судьба стамбульских переговоров, что за атаки дронов произошли между Россией и Украиной и кто разозлил Трампа и возможно ли в ближайшее время встреча его и Путина, смотрите в "Трендах".

Стамбул, май 2025 года. Переговоры России и Украины, возобновленные после трехлетнего перерыва, в первый день так и не начались. Российская делегация за столом, украинская неведомо где. На войне, видимо. Более менее внятный итог второго дня, а там было меньше двух часов. Обмен пленными 1000 на 1000. Самый крупный за историю. На белорусской границе и состоялся этот гуманитарный жест. Кстати, в Стамбуле на переговорах с Россией еще до их завершения сбежали в Болгарию два участника украинской делегации - переводчик Головко и помощник-секретарь Самойленко. Киеву не нужен мир и потому, что он уничтожит миф о "победе", на котором держится власть. Поэтому офис Зеленского готовит народ к войне "на столетия".

"Мы все должны понять, что война надолго, независимо от того, будет ли перемирие, или нет, будут ли мирные соглашения или нет. Россия остается нашим врагом на десятилетия, если не на века. Украинцы должны перенастроить свое сознание, чтобы иметь возможность отразить нападение противника в любую минуту", - сказал заместитель руководителя офиса Зеленского Ирина Верещук.

Бегут не только переводчики. Wall Street Journal сообщил, что с февраля 2025 года "Контракт 18-24" с ВСУ подписали всего около 500 человек. Киев ответил планами усилить мобилизацию. В Полтавской области уже принято решение о создании девяти мобильных постов с участием сотрудников полиции и ТЦК в Полтавском, Кременчугском, Миргородском и Лубенском районах. При этом зафиксировано сокращение очередей на трансплантацию органов в странах Европейского Союза, США, Канаде и Южной Корее. Расследователи утверждают из-за притока органов из Украины.

В ожидании второго раунда переговоров в Стамбуле Украина и Россия обменялись атаками на территории друг друга. Более 36 часов продолжалась массированная атака украинских беспилотников на Москву. Волна из барражирующих боеприпасов направилась со стороны России в Киев, Одессу и другие области Украины. Сообщается и о ночном комбинированном авиаракетном ударе.

Financial Times сообщает, что Россия сейчас производит ракеты и беспилотники быстрее, чем использует. А ряд СМИ пишет со ссылками на американскую разведку, что Москва сохраняет ориентировочно 1,5 тыс. развернутых стратегических боеголовок и до 2 тыс. нестратегических боеголовок.

На этом фоне Фридрих Мерц признает, что "война продлится дольше, чем мы желаем" и заявляет, что Британия, Франция, Германия и США сняли ограничения, не позволявшие ранее поставлять украинскому режиму дальнобойные ракеты. Берлин публично не подтверждает передачу Киеву крылатых ракет Taurus. Это не помощь Украине, а акт отчаяния вассалов, которых оттеснили от переговоров. Европа пытается что-то предпринимать, но выходит суета без стратегии.

"Украина могла использовать дальнобойное оружие уже какое-то время, просто партнеры хотели, чтобы мы доказали мирные намерения. После того, как мы доказали, партнерам, что враг не намерен останавливаться и имеет планы дальнейшего наступления и в том числе на страны НАТО - партнеры развели руками и позволили нам бить всем, чем только можно", - сказал украинский депутат Руслан Горбенко.

Разлад в ЕС внес телефонный разговор Трампа и Путина. Европа в ярости. Трамп сообщил Зеленскому и европейским лидерам в понедельник после своего разговора с Путиным, что российский президент не заинтересован в прекращении войны, поскольку считает, что побеждает. И ему не нравятся санкции против России.