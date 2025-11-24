3.69 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Запасы газа в хранилищах Европы упали ниже 80 %
Автор:Редакция news.by
Европа рискует столкнуться с дефицитом газа - запасы в хранилищах упали ниже 80 %. И это на фоне ноябрьских морозов, когда каждый кубометр - на вес золота. Объем отбора газа из подземных хранилищ достиг рекордных значений для этого времени года.
По данным ассоциации "Газовая инфраструктура Европы", 21 ноября отбор топлива достиг 666 млн куб. м. Цифра символическая, этот показатель уступает лишь рекорду 2016 года.