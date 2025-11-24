Запасы газа в хранилищах Европы упали ниже 80 %

Европа рискует столкнуться с дефицитом газа - запасы в хранилищах упали ниже 80 %. И это на фоне ноябрьских морозов, когда каждый кубометр - на вес золота. Объем отбора газа из подземных хранилищ достиг рекордных значений для этого времени года.