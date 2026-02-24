Заполненность газохранилища Нидерландов упала до 11 %

Эта зима стала для европейцев серьезным испытанием. Природа обнажила реальные проблемы в ЕС: Европа на грани энергетического кризиса.

Для понимания ситуации: в среднем с начала отопительного периода в ЕС уровень заполненности подземных хранилищ упал до 30 % - это на порядок ниже, чем год назад.