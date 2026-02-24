Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Заполненность газохранилища Нидерландов упала до 11 %

Эта зима стала для европейцев серьезным испытанием. Природа обнажила реальные проблемы в ЕС: Европа на грани энергетического кризиса.

Для понимания ситуации: в среднем с начала отопительного периода в ЕС уровень заполненности подземных хранилищ упал до 30 % - это на порядок ниже, чем год назад.

Хуже всего дела обстоят в Нидерландах: запасы просели до исторических минимумов и составляют 11 %. Поставки газа в страну проходят по нескольким направлениям, включая собственную добычу, импорт через соседние государства, а также поставки сжиженного природного газа морским транспортом.

