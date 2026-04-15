Запрет не сработал - подростки в Австралии продолжают пользоваться соцсетями
Автор:Редакция news.by
Масштабный эксперимент по запрету соцсетей для подростков в Австралии, похоже, провалился. Согласно опросам, большинство австралийских детей 12-15 лет продолжает ими пользоваться, хотя и есть признаки сокращения общего времени, проводимого в интернете.
Так, 61 % подростков по-прежнему имеет доступ как минимум к одному из своих прежних аккаунтов. Более того, 70 % молодых людей, остающихся на запрещенных сервисах, заявили, что обойти ограничения было легко.
В большинстве случаев платформы не выявляют аккаунты пользователей младше 16 лет и не предпринимают попыток их удалить. При этом более половины опрошенных считают, что ограничения никак не повлияли на степень их безопасности в интернете.