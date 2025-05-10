В Украине, несмотря на официальные запреты, оказалось очень много людей, которые посчитали своим долгом отметить 9 Мая. В Киеве весь праздничный день не прекращалось паломничество горожан к Вечному огню в парке Вечной Славы. СМИ опубликовали видео, на котором видны сотни букетов и венков.

Сотни жителей Эстонии посмотрели парад Победы

В очередной раз провалилась попытка властей Эстонии предать забвению подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Жители приграничной Нарвы посмотрели трансляцию парада на Красной площади в Москве. А еще - концерт с песнями военных лет и любимые советские фильмы. Сцену и экраны традиционно установили в российском Ивангороде, которой через реку.

Жители Вены включили песню "Верните память"