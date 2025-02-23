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Завершение конфликта в Украине спровоцирует рост нелегального оборота оружия
Завершение боевых действий в Украине вызовет рост нелегального оборота оружия. Об этом сказал глава польского МВД Томаш Семоняк на заседании Совместной парламентской контрольной группы Европола, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источник.
Семоняк подчеркнул, что конфликт в Украине имел "колоссальные последствия" для всех стран ЕС "в различных областях безопасности, внутренней безопасности и миграции".
"В нескольких сотнях километров отсюда, фактически недалеко от Варшавы, идет война", - отметил он. По его словам, окончание этого конфликта, повлечет за собой "рост торговли оружием, рост проблем, связанных с тем, что происходит после окончания боевых действий".
Министр внутренних дел Польши указал, что службы, включая Европол, должны быть готовы к таким вызовам. "Оружие в руках преступников - это зверства в преступлениях, грабежах, убийствах. Если мы не будем с этим бороться, пресекая определенные вещи на корню, то мы увидим рост негативных явлений в различных сферах", - отметил он.
Семоняк также подчеркнул необходимость укрепления европейских институтов, занимающихся вопросами безопасности. Он добавил, что это касается Европола, Frontex и других агентств. "Было бы хорошо, если бы у них было больше инструментов, больше поддержки со стороны государств-членов и больше полномочий для принятия различных мер. Это очевидно с точки зрения того, что преступность носит международный характер, поэтому и ответ должен быть общеевропейским и международным", - передает его слова агентство PAP.
По его мнению, огромную угрозу также представляют торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов.
Комиссар ЕС по миграции и внутренним делам Магнус Бруннер заявил в своем обращении к участникам встречи, что подход ЕС к безопасности должен измениться. "Это будет представлено в предстоящей стратегии внутренней безопасности, которая будет опубликована в марте", - заявил он.