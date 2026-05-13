Завершились переговоры лидеров Китая и США

14 мая внимание мировых СМИ приковано к Пекину. Двусторонние переговоры лидеров Китая и США завершились.

Встреча Си Цзиньпина и Трампа продолжалась более двух часов, сообщает Центральное телевидение Китая. Главной темой переговоров стала попытка добиться деэскалации в двусторонних экономических отношениях: Трамп все еще добивается снижения отрицательного сальдо во взаимной торговле, но пока безуспешно.

Си Цзиньпин, Председатель КНР:

"Смогут ли Китай и Соединенные Штаты подать новый пример в двусторонних отношениях между крупными державами? Сможем ли мы вместе решать глобальные проблемы, обеспечивая стабильность в мире, и сможем ли мы улучшить благосостояние наших народов и общее будущее человечества, построив благополучие в наших двусторонних отношениях? Эти вопросы не только вопросы истории, вопросы мира, вопросы народов, это также вопросы, на которые мы, как лидеры крупных стран, должны ответить теперь вместе".

Дональд Трамп, Президент США:

"Всякий раз, когда у нас возникала проблема, мы решали ее очень быстро. И у нас фантастическое общее будущее! Я очень уважаю Китай и вашу работу. Вы - великий лидер. Я говорю это в присутствии все: вы - великий лидер! Мы пригласили с собой 30 самых выдающихся бизнесменов мира. И они сегодня здесь, чтобы выразить Вам и Китаю свое уважение. Они с нетерпением ждут развития торговли и ведения бизнеса. Я с нетерпением жду нашей дискуссии. Многие говорят, что это, возможно, величайший саммит в истории".

Наверняка речь шла и об Иране: ситуация вокруг Персидского залива явно застыла в ожидании результатов переговоров между Вашингтоном и Пекином. От встречи двух лидеров зависит развитие сразу нескольких важнейших планетарных сюжетов: политических, экономических и военных.