Заявления Пентагона: ближайшие дни в ближневосточном конфликте станут решающими

Соединенные Штаты располагают широким спектром вариантов действий, если Иран не согласится открыть Ормузский пролив для судоходства. Об этом сообщил шеф Пентагона: Хегсет подтвердил, что Трамп готов заключить договоренность с Ираном, и ее условия властям в Тегеране известны.

"Всего один месяц, прошел один месяц, и мы диктуем условия. Решающими станут предстоящие дни. Иран знает об этом, и они почти ничего не смогут с этим поделать. Да, они еще будут стрелять какими-то ракетами, но мы будем их сбивать", - заявил министр войны США.