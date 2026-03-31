Заявления Пентагона: ближайшие дни в ближневосточном конфликте станут решающими
Соединенные Штаты располагают широким спектром вариантов действий, если Иран не согласится открыть Ормузский пролив для судоходства. Об этом сообщил шеф Пентагона: Хегсет подтвердил, что Трамп готов заключить договоренность с Ираном, и ее условия властям в Тегеране известны.
"Всего один месяц, прошел один месяц, и мы диктуем условия. Решающими станут предстоящие дни. Иран знает об этом, и они почти ничего не смогут с этим поделать. Да, они еще будут стрелять какими-то ракетами, но мы будем их сбивать", - заявил министр войны США.
Напомним, власти Ирана закрыли Ормузский пролив для судов, которые связаны с США, Израилем и странами, что поддержали операцию против Исламской Республики. Ормузский транзит разрешен дружественным странам, включая Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан.