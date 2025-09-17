3.64 BYN
Зеленский готов к встрече с Путиным и Трампом "без каких-либо условий"
Автор:Редакция news.by
Зеленский готов встретиться с президентами США и России "без каких-либо условий". Причем как в двустороннем, так и в трехстороннем формате. Однако на встречу в Москве он по-прежнему не согласен. Об этом Зеленский заявил в интервью Sky News, отметив, что переговоры можно провести в другой стране, поскольку много предложений со стороны американцев и европейцев.
Трамп вновь категорично заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку для завершения боевых действий с Россией. Он также допустил, что ему придется присутствовать на встрече Зеленского с Путиным.