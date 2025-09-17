Зеленский готов к встрече с Путиным и Трампом "без каких-либо условий"

Зеленский готов встретиться с президентами США и России "без каких-либо условий". Причем как в двустороннем, так и в трехстороннем формате. Однако на встречу в Москве он по-прежнему не согласен. Об этом Зеленский заявил в интервью Sky News, отметив, что переговоры можно провести в другой стране, поскольку много предложений со стороны американцев и европейцев.

