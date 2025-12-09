Зеленский готов провести выборы при условии, если США и Европа помогут Киеву с безопасностью

То ли испугался, то ли вновь пытается затянуть процесс. После встречи с западными спонсорами и заявления Трампа о том, что он хотел бы увидеть выборы в Украине, Зеленский заявил, что готов пойти на этот шаг. По его словам, выборы можно провести в течение 60–90 дней при условии, если США и Европа помогут Киеву с безопасностью.