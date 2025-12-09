3.77 BYN
Зеленский готов провести выборы при условии, если США и Европа помогут Киеву с безопасностью
То ли испугался, то ли вновь пытается затянуть процесс. После встречи с западными спонсорами и заявления Трампа о том, что он хотел бы увидеть выборы в Украине, Зеленский заявил, что готов пойти на этот шаг. По его словам, выборы можно провести в течение 60–90 дней при условии, если США и Европа помогут Киеву с безопасностью.
Кроме того, Украина планирует сегодня направить в США обновленный вариант мирного плана. Зеленский отметил, что соглашение может состоять из трех частей. Первая - рамочная основа из 20 пунктов. Вторая - гарантии безопасности, предлагаемые в рамках «коалиции желающих». Третья часть касается восстановления страны. Более того, Зеленский признал, что у Украины сейчас нет шансов ни войти в НАТО, ни вернуть Крым, и указал на готовность к энергетическому перемирию в случае согласия России.