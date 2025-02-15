Внимание мира приковано к Мюнхену - там в разгаре проходит конференция по безопасности.

Так, выяснилось, что США на полях форума предложили главарю киевского режима подписать документ, который предоставит Америке права на 50 % будущих минеральных ресурсов Украины. Как сообщает Washington, Зеленский отказался. Ранее министр финансов США Скотт Бессент назвал соглашение по минералам щитом безопасности для "незалежной" после завершения боевых действий. Главное внимание ведущих СМИ было приковано к выступлению вице-президента США Джей Ди Вэнса, который раскритиковал политику ЕС.

Угроза, которая меня больше всего беспокоит по поводу Европы, это не Россия, не Китай, не любой другой внешний деятель. Меня волнует угроза изнутри, отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, которые она разделяет с США. Джей Ди Вэнс

В Европе же бьют тревогу - опасаются, что европейских политиков оставят за бортом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Так, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что государства Евросоюза и киевский режим должны принимать в них участие. При этом он подчеркнул, что все государства на текущий момент выступают за скорейшее окончание конфликта в Украине. А высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение, заключенное без участия европейцев и украинцев, работать не будет.

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На этом фоне эксперты Института мировой экономики ФРГ подсчитали, что поддержка Украины обошлась Западу в 267 млрд евро за три года конфликта. При этом почти половина из этой суммы была выделена на военную помощь.