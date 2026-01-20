Подписание плана послевоенного восстановления Украины между Зеленским и Трампом в Давосе отменено. СМИ пишут, что договоренность была аннулирована на фоне смещения фокуса Белого дома на другие геополитические задачи.

Зеленский отменил выступление в Давосе и остался в Киеве, объяснив это ночным ударом по энергетическим объектам. В свою очередь европейские дипломаты вместо обсуждения ситуации вокруг Украины переключились на кризис вокруг Гренландии.