Зеленский отменил выступление в Давосе
Автор:Редакция news.by
Подписание плана послевоенного восстановления Украины между Зеленским и Трампом в Давосе отменено. СМИ пишут, что договоренность была аннулирована на фоне смещения фокуса Белого дома на другие геополитические задачи.
Зеленский отменил выступление в Давосе и остался в Киеве, объяснив это ночным ударом по энергетическим объектам. В свою очередь европейские дипломаты вместо обсуждения ситуации вокруг Украины переключились на кризис вокруг Гренландии.