Зеленский отверг возможность встречи с Путиным в Москве или Минске

Зеленский категорически отверг возможность встречи с Владимиром Путиным в Москве. По его словам, она невозможна.

Зеленский также подчеркнул, что готов к любому формату саммита лидеров, но не в Москве или Беларуси. Он заявил, что Украина по-прежнему не готова к компромиссам по Донбассу и Запорожской АЭС.

Учитывая, что в Абу-Даби так и не удалось добиться договоренностей по ключевым вопросам, такой подход Зеленского к возможной встрече говорит о нежелании завершать конфликт.