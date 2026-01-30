Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Зеленский отверг возможность встречи с Путиным в Москве или Минске

Зеленский категорически отверг возможность встречи с Владимиром Путиным в Москве. По его словам, она невозможна.

Зеленский также подчеркнул, что готов к любому формату саммита лидеров, но не в Москве или Беларуси. Он заявил, что Украина по-прежнему не готова к компромиссам по Донбассу и Запорожской АЭС.

Учитывая, что в Абу-Даби так и не удалось добиться договоренностей по ключевым вопросам, такой подход Зеленского к возможной встрече говорит о нежелании завершать конфликт.

При этом боеспособность Украины все более уязвима из-за отказа США спонсировать ВСУ. По признанию Зеленского, Украина не получила от США очередную партию ракет для систем Patriot, потому что поставка не была оплачена европейскими странами. Он добавил, что в результате за последнее время возникали ситуации, когда у Украины попросту не было ракет ПВО.

переговорыВладимир Зеленский