Зеленский отверг возможность встречи с Путиным в Москве или Минске
Зеленский категорически отверг возможность встречи с Владимиром Путиным в Москве. По его словам, она невозможна.
Зеленский также подчеркнул, что готов к любому формату саммита лидеров, но не в Москве или Беларуси. Он заявил, что Украина по-прежнему не готова к компромиссам по Донбассу и Запорожской АЭС.
Учитывая, что в Абу-Даби так и не удалось добиться договоренностей по ключевым вопросам, такой подход Зеленского к возможной встрече говорит о нежелании завершать конфликт.
При этом боеспособность Украины все более уязвима из-за отказа США спонсировать ВСУ. По признанию Зеленского, Украина не получила от США очередную партию ракет для систем Patriot, потому что поставка не была оплачена европейскими странами. Он добавил, что в результате за последнее время возникали ситуации, когда у Украины попросту не было ракет ПВО.