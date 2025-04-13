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Зеленский приглашает европейских лидеров в Киев на 9 Мая
Владимир Зеленский созывает европейских лидеров в Киев, здесь он планирует провести 9 мая парад. Об этом сообщает издание Politico.
С этим приглашением он обратился также к балтийскому народу, но там является преступлением даже просто празднование 9 Мая.
Накануне ЕС предупредил страны-кандидаты, что участие в праздновании московского Дня Победы повлечет за собой тяжелые последствия.
Мир, затаив дыхание, следит за Киевом. Неужели 9 мая туда приедут прибалтийские президенты и прочие европейцы?