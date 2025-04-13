Владимир Зеленский созывает европейских лидеров в Киев, здесь он планирует провести 9 мая парад. Об этом сообщает издание Politico.

С этим приглашением он обратился также к балтийскому народу, но там является преступлением даже просто празднование 9 Мая.

Накануне ЕС предупредил страны-кандидаты, что участие в праздновании московского Дня Победы повлечет за собой тяжелые последствия.