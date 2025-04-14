Зеленский признал неспособность ВСУ вернуть утраченные территории

Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины не способны вернуть утраченные территории, и не исключил новые потери в случае, если Киев лишится поддержки Вашингтона. Об этом информирует ТАСС.

"Нам не хватает сил [вернуть] все, и это понятная ситуация на сегодня. И поэтому эта война закончится дипломатически", - сказал он в интервью телеканалу CBS News. В то же время Зеленский заявил о нежелании признавать утраченные территории российскими.

Говоря о переговорах по урегулированию конфликта, он признал, что они "будут разные, и трехсторонние, и двусторонние". "Разные форматы будут, мы дойдем до дипломатического решения этой войны", - утверждал Зеленский.