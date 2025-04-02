Зеленский: В сделке с США о ресурсах вопрос о НАТО отсутствует

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В соглашении с США о ресурсах вопрос о вступлении в Североатлантический альянс отсутствует, заявил Владимир Зеленский журналистам по итогам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Об этом сообщают РИА Новости.

"Что касается этого соглашения и вопроса НАТО - вопроса НАТО в этом соглашении нет и не было", - сказал он.

Глава киевского режима заявил, что в данный момент над соглашением работают американские и украинские юристы.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам.