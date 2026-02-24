Зеленский тем временем продолжает педалировать скорейшее вступление Украины в состав Евросоюза. В интервью Financial Times он призвал установить конкретную дату, заявив, что принятие Киева должно произойти до конца следующего года. Глава украинского режима открыто возмущается тем, что евробюрократы "увиливают" от решения вопроса.