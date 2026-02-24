3.73 BYN
2.85 BYN
3.36 BYN
Зеленский выдвинул требования Европе
Автор:Редакция news.by
Зеленский тем временем продолжает педалировать скорейшее вступление Украины в состав Евросоюза. В интервью Financial Times он призвал установить конкретную дату, заявив, что принятие Киева должно произойти до конца следующего года. Глава украинского режима открыто возмущается тем, что евробюрократы "увиливают" от решения вопроса.
Ряд европейских лидеров, в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не раз указывал: вступление Киева в ЕС станет началом войны Европы с Россией. Да и глава евродипломатии Каллас подтверждает: страны Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.