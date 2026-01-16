Зеленский заявил, что украинская делегация направилась в США

Владимир Зеленский. Фото АР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8e8b71f-d5cd-439d-9da4-de19aeba3b11/conversions/3be00af0-4b2b-4711-9b88-50a6aac9a203-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8e8b71f-d5cd-439d-9da4-de19aeba3b11/conversions/3be00af0-4b2b-4711-9b88-50a6aac9a203-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8e8b71f-d5cd-439d-9da4-de19aeba3b11/conversions/3be00af0-4b2b-4711-9b88-50a6aac9a203-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8e8b71f-d5cd-439d-9da4-de19aeba3b11/conversions/3be00af0-4b2b-4711-9b88-50a6aac9a203-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Зеленский подтвердил проведение в ближайшие дни очередного раунда переговоров между США и Украиной. Об этом сообщает агентство УНН.

По его словам, украинская делегация сейчас на пути в США, где вскоре состоятся встречи с представителями президента США Дональда Трампа по уже "практически готовым документам".

В составе украинской делегации секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов и руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Украинская делегация - Рустем Умеров, Кирилл Буданов и Давид Арахамия - сейчас на пути в Соединенные Штаты, и мы надеемся, что будет больше ясности как по тем документам, которые мы уже фактически подготовили с американской стороной, так и по ответу России на всю ту дипломатическую работу, которая происходила", - сказал Зеленский время встречи с президентом Чехии Петром Павелом.

При этом, как передает ТАСС, Зеленский признал, что у Украины есть разногласия в переговорах с США по нескольким вопросам. "Мы просто находимся по некоторым вопросам не на одной стороне", - отметил он на пресс-конференции в Киеве с президентом Чехии. Зеленский настаивает, что численность ВСУ должна остаться на уровне 800 тыс. человек, хоть признает, что денег на ее содержание у Украины нет. "Нам нужны деньги для того, чтобы у нас эта армия осталась, чтобы у нас было 800 тыс. - это не просто слова, это конкретные деньги, конкретный объем, на конкретные годы. И в бюджете таких денег у Украины не будет", - сказал он.

При этом Зеленский сказал, что после переговоров в США возможно подписание двустороннего соглашения о восстановлении. Произойти это может в Давосе, где с 19 по 23 января пройдет Всемирный экономический форум (ВЭФ).