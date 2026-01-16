3.71 BYN
Зеленский заявил, что украинская делегация направилась в США
Владимир Зеленский подтвердил проведение в ближайшие дни очередного раунда переговоров между США и Украиной. Об этом сообщает агентство УНН.
По его словам, украинская делегация сейчас на пути в США, где вскоре состоятся встречи с представителями президента США Дональда Трампа по уже "практически готовым документам".
В составе украинской делегации секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов и руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Украинская делегация - Рустем Умеров, Кирилл Буданов и Давид Арахамия - сейчас на пути в Соединенные Штаты, и мы надеемся, что будет больше ясности как по тем документам, которые мы уже фактически подготовили с американской стороной, так и по ответу России на всю ту дипломатическую работу, которая происходила", - сказал Зеленский время встречи с президентом Чехии Петром Павелом.
При этом, как передает ТАСС, Зеленский признал, что у Украины есть разногласия в переговорах с США по нескольким вопросам. "Мы просто находимся по некоторым вопросам не на одной стороне", - отметил он на пресс-конференции в Киеве с президентом Чехии. Зеленский настаивает, что численность ВСУ должна остаться на уровне 800 тыс. человек, хоть признает, что денег на ее содержание у Украины нет. "Нам нужны деньги для того, чтобы у нас эта армия осталась, чтобы у нас было 800 тыс. - это не просто слова, это конкретные деньги, конкретный объем, на конкретные годы. И в бюджете таких денег у Украины не будет", - сказал он.
При этом Зеленский сказал, что после переговоров в США возможно подписание двустороннего соглашения о восстановлении. Произойти это может в Давосе, где с 19 по 23 января пройдет Всемирный экономический форум (ВЭФ).
Ранее, 15 января, президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта в Украине затягивается из-за позиции Киева.