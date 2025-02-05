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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что готов пойти на диалог с Путиным, если это единственный способ завершить конфликт. Главарь киевского режима говорил о возможности встречи с представителями России, США, ЕС и Украины.
На минувшей неделе российский президент также высказался за идею проведения переговоров для достижения компромисса. Однако отметил, что из-за своей нелегитимности Зеленский не имеет права подписывать какие-либо документы.
Но сам он так не считает - в том же интервью Зеленский заявил, что выборы президента Украины состоятся только после окончания вооруженного конфликта. Сейчас сделать это якобы не позволяет конституция страны.
Фото ТАСС