Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что готов пойти на диалог с Путиным, если это единственный способ завершить конфликт. Главарь киевского режима говорил о возможности встречи с представителями России, США, ЕС и Украины.

На минувшей неделе российский президент также высказался за идею проведения переговоров для достижения компромисса. Однако отметил, что из-за своей нелегитимности Зеленский не имеет права подписывать какие-либо документы.

Но сам он так не считает - в том же интервью Зеленский заявил, что выборы президента Украины состоятся только после окончания вооруженного конфликта. Сейчас сделать это якобы не позволяет конституция страны.