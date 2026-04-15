Зеленский заявил о критической нехватке ракет к системам Patriot на фоне боевых действий на Ближнем Востоке. По его словам, ситуация хуже некуда.

Он пожаловался, что США стали уделять Украине меньше внимания, и теперь американское оружие и ракеты в приоритете для собственных нужд США.

Ранее сообщалось, что на Банковой собираются обратиться к американскому народу и Конгрессу США с просьбой поставить новые ракеты.