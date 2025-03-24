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Железная дорога Латвии столкнулась с кризисом и убытками после сокращения транзита из РФ и Беларуси
Латвийская железная дорога переживает кризис и убытки на фоне сокращения транзита из России и Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на телеграм-канал Baltnews.
Baltnews указывает, что Министерство сообщения Латвии издало приказ об объединении дочерних предприятий ГАО Latvijas dzelzceпр (Латвийская железная дорога) для "оптимизации расходов".
"Поводов можно придумать много, но причина этому одна - нескончаемый кризис латвийских железных дорог, связанный с сокращением транзита из России и Беларуси", - пишет телеграм-канал.
Отмечается, что до введения санкций против РФ Латвия могла рассчитывать на серьезные поступления в бюджет от транзита, получая выгоду от своего географического расположения, но после того как "один из главных козырей был добровольно отринут латвийским правительством", Латвийская железная дорога терпит убытки и вынуждена сокращать штат сотрудников.