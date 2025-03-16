Жертвами взрыва в строительном магазине в Латакии стали 16 человек

Жертвами взрыва в строительном магазине в городе Латакия на северо-западе Сирии, который произошел в субботу, стали 16 человек, еще 18 ранены, спасатели завершили разбор завалов, сообщил сирийский телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на заявление управления гражданской обороны. Об этом пишет РИА Новости.