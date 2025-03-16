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Жертвами взрыва в строительном магазине в Латакии стали 16 человек

Жертвами взрыва в строительном магазине в Латакии стали 16 человек

Жертвами взрыва в строительном магазине в городе Латакия на северо-западе Сирии, который произошел в субботу, стали 16 человек, еще 18 ранены, спасатели завершили разбор завалов, сообщил сирийский телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на заявление управления гражданской обороны. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сирийские СМИ передали, что мощный взрыв произошел в субботу на юге Латакии.

"Спустя 14 часов непрерывной работы управление гражданской обороны объявило об окончании поисково-спасательных работ", - приводится заявление сирийского ведомства.

Фото: © Getty Images / Anadolu/Sevket Akca

жертвыЛатакиявзрыв