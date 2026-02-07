Жилье в Польше стало ловушкой поколения

Пока Польша продолжает тратиться на Украину и оборону, жилье в стране стало ловушкой поколения. Согласно исследованию, стремительный рост арендных цен, не подкрепленный ростом доходов, лишает молодых людей возможности начать самостоятельную жизнь.



Так, более 53 % поляков в возрасте от 25 до 34 лет живут в родительском доме. Это один из худших показателей в Европе - выше он только в Хорватии, Греции и Словакии. В среднем почти каждый третий молодой европеец не имеет шансов на самостоятельную жизнь.



За последние 15 лет цены на недвижимость в ЕС выросли на 55 %, а аренда подорожала почти на 27 %, что заметно опережает рост доходов по всей еврозоне.