Жители Альберты собрали подписи для референдума о выходе из Канады
Автор:Редакция news.by
Канада на пороге конституционного кризиса. Сторонники независимости провинции Альберта официально передали в избирком почти 302 тыс. подписей за проведение референдума о выходе из состава страны. Это почти вдвое больше необходимого порога.
Главная причина недовольства - экономическая политика Оттавы: жители региона не согласны с ролью "дойной коровы" и жесткими налогами, которые тормозят развитие местной нефтегазовой отрасли.
Если подписи будут подтверждены, вопрос об отделении может быть вынесен на общепровинциальное голосование уже в октябре. Впрочем, шансы на успех невелики - реальная поддержка суверенитета в регионе сейчас составляет менее 30 % .