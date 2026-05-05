Жители Альберты собрали подписи для референдума о выходе из Канады

Канада на пороге конституционного кризиса. Сторонники независимости провинции Альберта официально передали в избирком почти 302 тыс. подписей за проведение референдума о выходе из состава страны. Это почти вдвое больше необходимого порога.

Главная причина недовольства - экономическая политика Оттавы: жители региона не согласны с ролью "дойной коровы" и жесткими налогами, которые тормозят развитие местной нефтегазовой отрасли.