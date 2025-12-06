3.76 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
Жители Латвии боятся, что на пенсии окажутся в бедности
Автор:Редакция news.by
Большинство латвийцев ждут пенсии с тревогой: почти 70 % опрошенных признаются, что боятся будущего, а главная причина - нехватка денег. Финансовая неуверенность затмевает даже страхи за здоровье или одиночество, хотя и они остаются значимыми. Более трети жителей вовсе не делают накоплений, полагаясь лишь на государственные уровни пенсий, что усиливает риск бедности.
Эксперты предупреждают: старение общества и рост продолжительности жизни приведут к снижению соотношения пенсий к зарплатам, и привычный уровень жизни может оказаться недостижимым. На этом фоне власти обсуждают сокращение числа выходящих на пенсию.