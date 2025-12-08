Жители латвийских городов страдают от грызунов

Местные активисты и СМИ бьют тревогу: города Латвии страдают от нашествия крыс. Особо опасная ситуация в столице страны.

В Риге по мере роста популяции крыс и мышей увеличиваются случаи заражения человека лептоспирозом, известным также под названием водная лихорадка.