В Литве представитель клана Ландсбергисов - Габриэлюс - с треском провалился на парламентских выборах. Это закончило длительное пребывание у власти семейства нацистов и русофобов, ярых ненавистников России и Беларуси.

27 октября в Литве прошел второй тур выборов в парламент. И результаты, мягко говоря, удивили, поскольку победу одержала социал-демократическая партия, которая получила 52 мандата из 141. Правящие до этого христианские демократы во главе с Ландсбергисом осилили всего 28 мандатов. Кривая падения действительно впечатляет.

Внука известного деда еще совсем недавно прочили в президенты, а теперь он ушел из партии и парламента. Терпение общества лопнуло, и горлопана с нацистскими корнями погнали из власти.

"Сокрушительная победа оппозиционных партий на выборах нового сейма Литвы - результат четырехлетнего высокомерного, хамского правления консерваторов во главе с внуком Витаутаса Ландсбергиса - Габриэлюсом".

Внук Ландсбергиса должен был стать новой эпохой нацисткой семейки, но неожиданно оказался ее закатом. Именно партия Габриэлюса разгромно проиграла парламентские выборы.

"Впервые за 40 лет с момента восстановления независимости мафиозная семейка проиграла войну за влияние. Из этого факта проистечет масса неприятностей, главной из которых станет утрата влияния на партию консерваторов через потерю поста председателя. В свою очередь это будет означать конец мафии, управлявшей Литвой на протяжении десятилетий".

Будучи главой МИД Ландсбергис и его партия обещали отстаивать демократические ценности, противостоять нарушениям прав человека и защищать борцов за свободу во всем мире - от Беларуси до Тайваня". Главной целью в первый год правления стало разрушение отношений с Минском.

Делали это грубо и бесцеремонно. Сначала запретили транзит через Клайпеду продукции Беларуськалия, получив для себя миллиардные убытки и массовые увольнения в транспортном секторе. Потом активно боролись против Белорусской АЭС. Отказались покупать дешевую электроэнергию, перешли на более дорогую европейскую.

Для стран Прибалтики характерны марионеточные правительства, считает политолог, научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов. "Что им говорят, то они будут делать. Ведут себя они агрессивно. И это все не потому, что это политика, они максимум что могут, это комментировать политические события. Мы даже с вами знаем, как они будут это комментировать. Это, конечно, чтобы ни произошло в мире, во всем виновата Россия и Беларусь", - отметил он.

Руслан Панкратов:

"Все это враждебно, никто созидать там не собирается, отношения выстраивать не собирается. Более того, обратите внимание, даже не смогли сохранить то, что уже или было накоплено после Советского Союза или во время независимости".

Разгильдяйство во власти не прошло даром. Люди-то видят, несмотря на тотальную зачистку СМИ. Цены и тарифы растут, рабочих мест все меньше. Первый звоночек для Ландсбергисов прозвенел весной минувшего года на президентских выборах.

Низкие рейтинги заставили отказаться от первоначального плана и Габриэлюса не выдвинули претендентом на высший государственный пост. Идею назвали гиблой. Летние данные социологов показали масштаб трагедии. Ландсбергис не попал даже в десятку популярных политиков, получив наибольшее количество негативных оценок - 66,5 %.

Осенью, вполне логично, правящая партия Ландсбергиса получила пинок под зад. Ведь получилось как: военная риторика вверх, а уровень жизни резко вниз. Глава партии-победительницы заявила, что люди хотят перемен.

Результаты выборов показали, что жители Литвы, где бы они ни жили - в больших городах, в городках, в поселках или в селах, - хотят перемен. Им нужна совсем другая власть - не высокомерная, прислушивающаяся к их проблемам и ищущая решения этих проблем. Вилия Блинкявичюте, глава Социал-демократической партии Литвы